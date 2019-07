Achterstand bij Asco pas eind dit jaar weggewerkt

Bij de vliegtuigonderdelenproducent Asco in Zaventem zijn maandag alle duizend werknemers opnieuw aan de slag gegaan. De schade na de cyberaanval van begin juni loopt in de miljoenen euro's.

Consultants

Voor het berekenen van de finale impact op het bedrijf is het nog te vroeg. 'We hebben nog geen exacte raming van de schade, maar die loopt al zeker in de miljoenen euro's. En de schade loopt nog op door consultants die we in huis moesten halen en extra shiften en personeel.'