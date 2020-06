Aer Lingus haalt hakbijl boven

De maatschappij, die ook op Brussels Airport actief is, zag haar operaties terugvallen tot slechts 5 procent in vergelijking met het niveau van voor de crisis. De afgelopen week voerde Aer Lingus 30 vluchten uit, zowat 10 procent van een normale week in juni.

Aer Lingus is streng voor de Ierse interimregering, die 'er niet in geslaagd is stappen te doen die andere Europese lidstaten wel hebben gedaan'. De maatschappij geeft aan dat sommige landen geleidelijk de transportdiensten en de connectiviteit hebben hersteld nadat de Europese Commissie had opgeroepen om dat te doen. Volgens de Britse omroep BBC veroorzaakt de verplichte quarantaine voor iedereen die aankomt in Ierland, ook extra onzekerheid.