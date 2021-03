Afrika houdt Brussels Airlines in leven

Brussels Airlines ging vorig jaar 300 miljoen euro in het rood. Toch hoopt de Belgische luchtvaartmaatschappij door een strikte kostenbesparing en een focus op Afrika volgend jaar al break-even te draaien.

Weinig Belgische bedrijven lijden zo zwaar onder de coronacrisis als Brussels Airlines. Dat bleek nog maar eens uit de jaarresultaten die de luchtvaartmaatschappij donderdag publiceerde. Het bedrijf boekte vorig jaar een aangepast operationeel verlies (Ebit) van bijna 300 miljoen euro.

Bij de uitbraak van de coronapandemie moest Brussels Airlines zijn vliegtuigen 12 weken aan de grond houden. De rest van het jaar fnuikten reisbeperkingen en quarantainemaatregelen wereldwijd de vraag naar luchtverkeer. Uiteindelijk vervoerde Brussels Airlines in 2020 nog 2,4 miljoen passagiers, driekwart minder dan een jaar eerder.

Vooral de business in Afrika, sinds jaar en dag de haar grote troef, hield de luchtvaartmaatschappij overeind. Omdat de vraag op het Afrikaanse continent veel stabieler bleef dan in Europa, verlegde Brussels Airlines zijn focus deze winter naar zijn Afrikaanse portfolio, in combinatie met Europese vluchten die passagiers aanvoeren. 'Afrika blijft ons sterkste bolwerk', zei financieel directeur Nina Öwerdieck. 'Kinshasa blijft een van onze meest winstgevende routes. Komende zomer zullen we 70 procent van onze Afrikaanse capaciteit uit 2019 inzetten.'

Reboot

Sinds de heropstart in juni opereert Brussels Airlines naar eigen zeggen elke week cashpositief, waarbij de inkomsten alle vluchtgerelateerde kosten konden dekken. Maar door de hoge vaste kosten, zoals de leasing van vliegtuigen en de personeelsuitgaven, volstond dat niet. Terwijl de inkomsten met 72 procent krompen tot 414 miljoen euro, kon het bedrijf de kosten maar met 53 procent naar beneden halen.

In het kader van het geplande maar versnelde herstructureringsplan Reboot+ kromp de vloot met een kwart en vertrekken 25 procent van de bijna 4.000 werknemers. In mei sluit Brussels Airlines bovendien zijn basis in Düsseldorf, waar het langeafstandsvluchten voor Eurowings uitvoerde. Daardoor dreigen nog eens 256 banen te verdwijnen bij het bedrijf.

Ook bij het moederbedrijf Lufthansa lopen de zaken moeilijk. De Duitse luchtvaartreus, die in 2019 nog 1,2 miljard euro winst boekte, noteerde vorig jaar een recordverlies van 6,7 miljard euro. Dat Brussels Airlines de coronacrisis voorlopig overleeft, is dan ook vooral te danken aan de Belgische belastingbetaler. De federale regering sloot in juli een deal met eigenaar Lufthansa over de redding van Brussels Airlines. In ruil voor een kapitaalverhoging van 170 miljoen euro door Lufthansa stak de Belgische staat het bedrijf een lening van 290 miljoen euro toe.

In december nam Brussels Airlines daarvan een eerste schijf van 130 miljoen euro op. Vorige maand volgde nog eens 60 miljoen euro. In de loop van dit jaar plant het bedrijf de resterende 100 miljoen euro op te nemen. Extra overheidssteun is volgens het bedrijf niet aan de orde. 'Onze cashpositie is zeer stabiel', zei financieel directeur Öwerdieck. 'Daarom hebben we nog niet de volledige lening opgenomen. We kunnen onze capaciteit verdubbelen met de huidige cash. We kunnen veel langer overleven dan tot de zomer.'

Hoge winstmarge

De nieuwe CEO Peter Gerber verwacht een moeilijk 2021, maar toonde zich opmerkelijk optimistisch over de toekomst. Gerber, die pas maandag aan de slag is gegaan, wil de capaciteit dit jaar verdubbelen tegenover 2020. Aangezien de heropleving van de rendabele businessvluchten onzeker blijft, focust Brussels Airlines voorlopig op zijn Afrika-netwerk en op toeristische vluchten in Europa. Vanaf juni vliegt Brussels Airlines opnieuw naar de VS. Met Montreal voegt het bedrijf zelfs een opmerkelijke nieuwe bestemming toe aan het netwerk. 'Er is licht aan het einde van de tunnel', zei Gerber.

