Air Antwerp moet lokale luchthaven redden

De nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp vliegt sinds vandaag naar Londen City. Dat geeft de luchthaven van Deurne zuurstof, en moet de Chinese soap rond het failliete VLM doen vergeten.

Een onwaarschijnlijke stunt. Daar waren alle aanwezigen bij de lancering van Air Antwerp het maandag over eens. Nog geen vier maanden na de oprichting vertrok deze ochtend het eerste vliegtuig van de nieuwe luchtvaartmaatschappij naar Londen City. Air Antwerp voert de lijn drie keer per werkdag uit.

60% Bezetting Maertens hoopt minstens 50.000 reizigers per jaar te vervoeren, wat neerkomt op een bezettingsgraad van 60 procent.

'Het was belangrijker om in de lucht te zijn voor de brexit', glunderde CEO Johan Maertens. 'Zo voorkomen we dat we moesten onderhandelen met derde landen over trafiekrechten. Nu kunnen we gewoon beginnen vliegen.'

Met de lijn naar Londen City treedt Air Antwerp in de voetsporen van VLM. Dat bedrijf werd in 1992 opgericht door wijlen Freddy Van Gaever. VLM ging vorige zomer opnieuw failliet na de hallucinante doortocht van een groep onbekende Chinese investeerders.

'De kleinste luchtvaartmaatschappij van België', zoals Maertens zijn bedrijf omschreef, krijgt de steun van twee bekendere aandeelhouders. 75 procent van het bedrijf is in handen van het Ierse CityJet, dat vluchten uitvoert voor andere bedrijven. Het Nederlandse KLM heeft een kwart van de aandelen in handen.

Rekenmachine

Air Antwerp vliegt met dezelfde aftandse Fokker 50 als VLM. Het bedrijf leaset het 26 jaar oude vliegtuig, genoemd naar Freddy Van Gaever, van de firma Amapola. Dat Zweedse bedrijf, dat post bedeelt in besneeuwde gebieden, kocht het toestel net voor het faillissement over van VLM.

Daarmee houdt de vergelijking tussen Air Antwerp en VLM op. CEO Johan Maertens, die als CEO de laatste rampweken van VLM meemaakte, heeft duidelijk lessen getrokken uit de mislukte Chinese saga. Met Air Antwerp vaart de ex-topjurist van Brussels Airlines een voorzichtige, maar voorlopig succesvolle, koers.

Terwijl VLM meer dan een jaar moest wachten op een AOC-licentie, kreeg Maertens die cruciale vliegvergunning binnen de drie maanden toegekend door de FOD Mobiliteit. Dat was te danken aan de ervaring van zijn team, grotendeels VLM-anciens, en de keuze voor de bekende Fokker. 'Met een ander type vliegtuig hadden we negen maanden moeten wachten', beseft Maertens.

Terwijl de omstreden VLM-topman Harm Prins op een persconferentie luidop droomde van 1 miljoen passagiers per jaar, en dat corrigeerde nadat hij ter plekke begon te rekenen op zijn gsm, blijft Maertens realistisch. Hij hoopt minstens 50.000 reizigers per jaar te vervoeren, wat neerkomt op een bezettingsgraad van 60 procent.

Terwijl op elk persevenement van VLM een onbekende Chinees opdook die een nieuwe bestemming uit zijn hoed toverde, legt Air Antwerp zijn focus volledig op Londen. 'We willen voorzichtig groeien en eerst deze route verder ontwikkelen. Het is beter zo dan nu al aan te kondigen hoeveel vliegtuigen we binnen zes maanden willen hebben.' Toch liggen de ambities hoog. 'Over een paar maanden willen we rendabel zijn', zei CEO Maertens.

Wereldsteden

Antwerpen-Londen City was jarenlang de populairste verbinding van de luchthaven. De directe lijn naar het Londense zakenkwartier sloeg vooral aan bij Antwerpse zakenlui uit de diamant-, haven- en farmasector. 'Antwerpen-Londen is een historische lijn tussen twee wereldsteden', grapte Marcel Buelens. Met zijn logo, een handje in de rode stadskleuren, speelt Air Antwerp gretig in op dat chauvinisme.

Sinds het faillissement van VLM beschikte Deurne enkel over een verbinding met Londen Southend, die luchtvaartmaatschappij Flybe begin september stopzette. 'De verbinding werkte niet want die trok een ander publiek', erkende luchthavenbaas Marcel Buelens maandag.

Zorgen over het klimaat veegde Johan Maertens van tafel. Dat Antwerpenaren ook met de Eurostar naar Londen kunnen en zelfs aandeelhouder KLM onlangs klanten opriep om meer met de trein te reizen, telt niet.

De trein is zeker ecologischer, maar niet per se efficiënter. Johan Maertens CEO Air Antwerp

‘De trein is zeker ecologischer, dat is geen geheim', zei Maertens. 'Maar de vraag is of de trein even efficiënt is als het vliegtuig. Wij denken van niet. Als je hier in Antwerpen de trein neemt naar Londen, inclusief overstap in Brussel, ben je minstens vier uur kwijt. Wij zijn ook ecologisch bewust, we gaan niet frontaal in concurrentie met de trein. Maar volgens ons is hier een gat.'

KLM

Pas als de lijn naar Londen goed draait, kijkt Air Antwerp naar een tweede vliegtuig en nieuwe bestemmingen. Air Antwerp zoekt nichebestemmingen die de klassieke luchtvaartmaatschappijen links laten liggen. Namen wilde Maertens nog niet kwijt, maar zakenbestemmingen als München en Zürich, die ook VLM bediende, liggen voor de hand.

Voor luchthavenuitbater EGIS is de komst van Air Antwerp een geschenk uit de hemel. De luchthaven van Deurne staat al langer onder druk. De sp.a en Groen stelden voor de gemeenteraadsverkiezingen voor om de 'irrationale' luchthaven te sluiten. De Bond Beter Leefmilieu klaagt al langer de Vlaamse subsidiestroom aan. De voorbije maanden telde Deurne maar één klant van formaat: de toeristische chartermaatschappij TUI.

Marcel Buelens heeft er goede hoop op dat Air Antwerp een succes wordt. Hij is vooral tevreden met de steun van KLM. Het Nederlandse bedrijf kan vanuit Antwerpen de concurrentie aangaan met Brussels Airport, de hub van concurrent Lufthansa. 'Schiphol slibt dicht, Antwerpen heeft wel capaciteit vrij', zegt Buelens.