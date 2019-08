Air Antwerp vliegt vanaf september naar Londen

Met de komst van Air Antwerp krijgt de luchthaven van Deurne zijn felbegeerde verbinding met de stadsluchthaven van Londen weer terug. Die dreigde te verdwijnen toen Flybe in juli aankondigde zijn activiteiten in Deurne stop te zetten. Zonder die verbinding verloor de luchthaven zijn bestaansrecht .

Drie keer per dag

Air Antwerp gaat van maandag tot en met vrijdag drie keer per dag naar Londen vliegen en op zondag één keer. Daarvoor wordt een Fokker50-toestel gebruikt, dat 50 passagiers kan vervoeren. Het is hetzelfde toestel dat het ter ziele gegane VLM Airlines gebruikte om tussen Deurne en Londen te vliegen.

De eerste vlucht is op 9 september. Air Antwerp werd in mei opgericht door het Nederlandse KLM en het Ierse CityJet. Het Ierse bedrijf heeft met een belang van 75 procent de controle over Air Antwerp.