Air Belgium krijgt respijt van aandeelhouders

Nauwelijks vier maanden heeft Air Belgium gevlogen op de enige lijn- Charleroi-Hongkong - waarop het na veel bloed, zweet en tranen operationeel was. De droom van Niky Terzakis, de vroegere topman van de cargomaatschappij TNT, overleeft alleen dankzij invalvluchten voor TUI, British Airways of Air France.

Maar na een aandeelhoudersvergadering werd donderdag toch beslist dat Air Belgium zijn activiteiten voortzet. Nadat het management de updates van zijn actie- en businessplan had voorgesteld zagen de aandeelhouders geen reden om de continuïteit van de groep in gevaar te brengen, klonk het in een korte mededeling. ‘De komende weken worden meetings ingepland om de aandeelhouders te informeren over de vooruitgang.’ Air Belgium krijgt dus het voordeel van de twijfel van zijn aandeelhouders. Waar is het fout gelopen?