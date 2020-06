Air Belgium lanceert directe lijn van Zaventem naar Mauritius

Air Belgium lanceert midden december een nieuwe directe verbinding van Brussels Airport naar de eilandengroep Mauritius in de Indische Oceaan. Dat heeft de Belgische luchtvaartmaatschappij, die vanuit Charleroi al op Martinique en Guadeloupe vliegt, maandag bekendgemaakt. Vanaf 15 juli worden die vluchten hernomen. In de loop van volgend jaar wil Air Belgium ook naar de Nederlandse Antillen en de VS vliegen.