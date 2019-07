Air Belgium zet koers naar Franse Antillen

Air Belgium vliegt vanaf december naar Guadeloupe en Martinique. Dat meldt de Belgische luchtvaartmaatschappij dinsdag. Twee keer per week vertrekt een Airbus A340 in Charleroi naar de Caraïben.

Volgens Air Belgium is de bestemming ideaal voor fans van watersport en jachthavens, fijnproevers en natuurliefhebbers. 'Je hebt er zonnig weer, exotische stranden, vriendelijke mensen, natuur, goed eten én je bent nog in Europa', zegt CEO Niky Terzakis. 'De Belgen zijn er nu al de tweede grootste groep toeristen, maar ze hadden geen rechtstreekse vluchten.'

China

Toch doet de koerswijziging van Air Belgium de wenkbrauwen fronsen. Terzakis richtte Air Belgium in 2016 op met het duidelijk doel naar China te vliegen. Het bedrijf droomde luidop van honderdduizenden passagiers per jaar.

Maar de opstart werd een lijdensweg. Air Belgium moest twee jaar wachten op een Belgische AOC-vliegvergunning. Toen die licentie eindelijk binnen was, kreeg Air Belgium geen toestemming om het Russische luchtruim te doorkruisen. Vier maanden nadat Air Belgium eindelijk naar Hongkong was beginnen te vliegen, zette het bedrijf de lijn stop omwille van een conflict met Chinese touroperators.

In maart trok Terzakis een streep onder het Hongkongse avontuur . Hij kondigde toen aan dat Air Belgium vanaf de zomer vanop Charleroi naar twee bestemmingen op het Chinese vasteland zou vliegen. Tegen het winterseizoen wilde het bedrijf ook 'naar het Amerikaanse continent' vliegen, waarvoor het al vergunningen aanvroeg in de VS en Canada. Terzakis noemt de keuze voor de Franse Antillen dan ook 'geen verrassing'.

Verlies

Zijn Chinese droom heeft Terzakis uitgesteld, maar nog niet opgegeven. 'De piste China is niet verlaten, maar het was te laat om er deze zomer nog mee te beginnen', zegt hij. In april wil Air Belgium twee Chinese bestemmingen opstarten. Terzakis wil niet kwijt over welke steden het gaat. De voorbije jaren kondigde hij de Chinese steden Zhengzhou, Wuhan en Taiyuan als toekomstige bestemmingen aan.