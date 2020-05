Air France-KLM: ‘Herstel zal jaren duren'

De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij denkt dat het jaren zal duren vooraleer de vliegactiviteit weer op het niveau van voor de crisis zal staan.

Air France-KLM is in het eerste kwartaal stevig in het rood gedoken. Met 1,8 miljard euro is het verlies ruim vijf keer groter dan een jaar eerder (324 miljoen). Een belangrijke bron van verlies zijn brandstofkosten: de maatschappij kocht voor 455 miljoen euro brandstof op voorhand, kerosine die door de crisis uiteindelijk niet werd verbruikt.

Het jaar was goed begonnen voor de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij, met sterke maanden januari en februari, maar in maart sloeg het coronavirus toe. Vluchten werden een na een geschrapt en steeds meer vliegtuigen bleven aan de grond. De vliegcapaciteit lag in maart 35 procent lager dan een jaar eerder en was 10,5 procent lager in het hele eerste kwartaal.

Voor het tweede en derde kwartaal is Air France-KLM zeer somber. Financieel directeur Frédéric Gagey zei tijdens een conference call rekening te houden met een 95 procent lagere vliegcapaciteit in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal verwacht hij vanaf de zomer, naarmate de grenzen weer opengaan, een langzame hervatting van de activiteit. De capaciteit zou echter nog steeds 80 procent lager liggen dan een jaar eerder.