Air France-KLM kiest voor Canadese outsider als CEO

De luchtvaartmaatschappij Air France-KLM kiest voor Benjamin Smith als nieuwe topman, de eerste niet-Franse CEO in de geschiedenis van het bedrijf.

Benjamin Smith, tot nu de operationeel directeur van Air Canada, vult het vacuüm bij Air France-KLM in nadat het bedrijf sinds mei zonder CEO zat. Toen stapte Jean-Marc Janaillac op nadat de vakbonden een ultiem voorstel voor loonsverhoging hadden verworpen.

De naam van de 46-jarige Smith deed al langer de ronde. Hij zal eind september aan zijn nieuwe baan beginnen. De Canadees wacht de zware taak om met de vakbonden te onderhandelen over het loongeschil. Eerder dit jaar legden de piloten al meermaals het werken neer omdat Air France-KLM weigerde aan hun salariseisen te voldoen.

Dat belooft een moeilijke oefening te worden. Toen de naam van Smith begon te circuleren voor de opvolging van Janaillac, lieten de vakbondsleiders zich al negatief uit over een mogelijke benoeming. De bonden noemden het onder meer 'ondenkbaar' dat er een buitenlandse CEO aan het roer zou komen. Dat Smith 3,3 miljoen euro per jaar zal verdienen, meer dan zijn voorganger, zal de gemoederen niet bedaren.

De Franse overheid, die een belang van 14 procent in de luchtvaartgroep heeft, reageert positief. Minister van Economie Bruno Le Maire en minister van Transport Elisabeth Borne hebben het in een gezamenlijke verklaring over de ervaring van Smith en zijn capaciteiten om hervormingen te realiseren.