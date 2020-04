Air France-KLM krijgt 10 miljard euro steun

De Nederlandse en Franse regering schieten de luchtvaartmaatschappij te hulp met een steunpakket van in totaal 9 à 11 miljard euro.

De Nederlandse regering is van plan 2 tot 4 miljard euro uit te trekken om luchtvaartmaatschappij KLM door de coronacrisis te helpen. Frankrijk schiet tegelijkertijd Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op 9 tot 11 miljard euro kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders.

Dit bedrijf is echt van vitaal belang, samen met Schiphol, voor ons land. We hebben een hele open en hele internationale economie.

De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra maakte het plan voor het reddingspakket vrijdagavond bekend. Hoekstra vreest een 'domino-effect' als KLM zou omvallen. 'Dit bedrijf is echt van vitaal belang, samen met Schiphol, voor ons land. We hebben een hele open en hele internationale economie', zegt Hoekstra.

Air France-KLM heeft het, zoals alle luchtvaartmaatschappijen, door de coronacrisis ongekend zwaar. Het bedrijf klopte daarom bij Nederland en Frankrijk aan voor noodsteun. De twee landen hebben ieder een belang van ongeveer 14 procent in de vliegmaatschappij.

Minder CO2 en lagere toplonen

Het is nog onduidelijk hoe hoog het precieze bedrag wordt dat Nederland voor KLM uittrekt en welke vorm de steun exact krijgt. Ook de voorwaarden die de regering aan de steun wil verbinden, zijn nog niet allemaal duidelijk. Vast staat dat KLM geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren. Topsalarissen moeten volgens Hoekstra omlaag, en ook het verlagen van de CO2-uitstoot en het aantal nachtvluchten zou een voorwaarde kunnen zijn.

In Parijs is tegelijkertijd een akkoord bereikt over een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro. Door de 'historische steun' van de Franse overheid zijn de banen bij de luchtvaartonderneming verzekerd en kan het bedrijf zelfstandig voortbestaan, zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire.