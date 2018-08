Air France en British Airways vliegen niet meer naar Iran

De laatste vlucht tussen Londen en Teheran vindt op zaterdag 22 september plaats, de laatste British Airways-vlucht uit Teheran vertrek een dag later. Air France zet de vluchten vijf dagen voordien al stop. De twee luchtvaartmaatschappijen stellen dat de verbinding met Teheran ‘niet commercieel haalbaar ’ is. Lees: niet rendabel.

Maar veel bedrijven kozen eieren voor hun geld en staakten de afgelopen weken hun activiteiten in Iran. Eerder deze week werd bekend dat de Franse olie- en gasreus Total zich volledig teruggetrokken had uit Iran. Total had vorig jaar een contract getekend voor de ontwikkeling van een groot gasproject waarmee bijna 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) gemoeid was. Het Franse bedrijf zou 1 miljard dollar investeren.