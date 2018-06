Airbus dreigt met vertrek bij harde brexit

Airbus denkt eraan zijn investeringen in Groot-Brittannië terug te trekken als de Britse regering geen goed brexitakkoord afsluit met de Europese Unie. Dat blijkt uit een risicoanalyse over het Britse vertrek uit de EU die de Europese vliegtuigbouwer donderdag publiceerde. Airbus stelt in Groot-Brittannië 14.000 mensen tewerk op 25 locaties. Nog eens 100.000 mensen werken er bij toeleveranciers.