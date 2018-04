Airbus plaatst slaapcabines in vrachtruim vliegtuigen

Vliegtuigbouwer Airbus wil vanaf 2020 slaapcabines bouwen in het vrachtruim van de A330-toestellen.

Dat meldt het bedrijf woensdag tijdens de beurs Aircraft Interiors Expo in Hamburg.

De bedden in het ruim zullen in modules geplaatst worden, die indien nodig eenvoudig kunnen worden ingeruild voor vrachtcontainers. Zo komen de normale cargoactiviteiten niet in het gedrang.