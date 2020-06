Airbus snoeit extra hard in productie en personeel

'We kunnen ons niet loskoppelen van de ontwikkelingen bij de luchtvaartmaatschappijen', verklaart Airbus-topman Guillaume Faury de ingreep in de Duitse krant Die Welt.

Airbus sprak eerder van een productievermindering met 30 procent, maar het wordt dus 40 procent - dit en volgend jaar. Van de meest verkochte vliegtuigreeks A320, het werkpaard van de groep, zullen nog maar 40 toestellen per maand gebouwd worden.

Er wordt gespeculeerd dat Airbus in zijn burgerluchtvaartpoot een op de zes jobs zal schrappen, 15.000 van de 90.000 banen.

De productieknip is logischerwijs nefast voor voor het personeelsbestand. Het precieze banenverlies wil de topman Faury pas eind juli bekendmaken, na overleg met de vakbonden. Er wordt gespeculeerd dat in de divisie burgerluchtvaart tot 15.000 van de 90.000 banen op de helling staan - een op de zes jobs.

'Het is een noodzakelijke aanpassing aan de enorm verlaagde productie', zegt Faury. 'Het gaat erom onze toekomst veilig te stellen.'

Belgische impact

De beslissing van Airbus kan een fall-out hebben in ons land dat heel wat toeleveranciers van de vliegtuigbouwers huisvest, waaronder Sabca, Sonaca, Asco en Solvay. De Belgische luchtvaartindustrie telt 50 bedrijven die 6.000 mensen tewerkstellen. Voor Sonaca in Gosselies is Airbus de belangrijkste klant.