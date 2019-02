Airbus trekt stekker uit superjumbo A380

In een mededeling haalt de vliegtuigbouwer aan dat de luchtvaartmaatschappij Emirates, de belangrijkste afnemer, zijn bestelling verkleinde van 162 naar 123 toestellen. Daardoor is er geen substantieel orderboek meer voor 's werelds grootste passagiersvliegtuig. De luchtvaartsector speculeerde al een tijdje over de stopzetting van de A380, nadat eerder ook al Qantas zijn bestelling had verkleind.