Airbus verslaat Boeing voor derde jaar op rij

De Europese vliegtuigbouwer Airbus is voor het derde jaar op rij de grootste speler in zijn sector ter wereld, door opnieuw zijn Amerikaanse rivaal Boeing te kloppen.

Airbus is voor 26 procent in handen van Frankrijk, Duitsland en Spanje. De rest van de aandelen staat op de beurs. Dat maakt dat het bedrijf veelal enkel geauditeerde cijfers publiceert. Voor het aantal geleverde vliegtuigen in een jaar tijd is dat niet anders. Het geauditeerde cijfer voor 2021 wordt pas volgende week verwacht.