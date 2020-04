‘Airbus zit midden in ergste crisis ooit'

De vliegtuigbouwers Airbus en Boeing gaan door een gitzwarte periode. ‘We bevinden ons midden in de zwaarste crisis die de luchtvaartindustrie ooit heeft gekend.’

Airbus , dat tal van Belgische leveranciers kent, zag in de eerste drie maanden van dit jaar het nettoverlies oplopen naar 481 miljoen euro, terwijl de omzet 15 procent slonk naar 10,6 miljard euro. De verkoop van commerciële vliegtuigen viel met 40 toestellen terug naar 122. Er kwamen ook 290 nieuwe bestellingen binnen, 58 minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar.

’We kenden een goede start van het jaar, zowel commercieel als industrieel, maar we zagen al snel de impact van de coronapandemie in onze cijfers’, zegt Airbus-CEO Guillaume Faury. Het verlies is niet alleen te wijten aan de coronacrisis, maar ook aan de boete van 3,6 miljard euro die het concern moest betalen wegens een smeergeldaffaire.

Cash bewaren

De echte impact van de coronacrisis wordt pas in het huidige kwartaal verwacht. ‘We verbranden in een ongekend hoog tempo geld, waardoor het voortbestaan van ons bedrijf in gevaar dreigt te komen’, zei Faury afgelopen weekend nog. Airbus heeft nog wel 3,6 miljard euro in kas, maar moest in het eerste kwartaal een negatieve vrije kasstroom van 8 miljard euro verteren. ‘Daarom nemen we enkele maatregelen om de toekomst te garanderen’, zegt de CEO.

We nemen maatregelen om onze toekomst te garanderen. Guillaume Faury CEO Airbus

De groep is erin geslaagd een nieuwe kredietfaciliteit van 15 miljard euro los te weken bij de banken. Verder houdt Airbus zijn dividend in, goed voor een besparing van 1,4 miljard. Daarnaast heeft Airbus voor 2,5 miljard obligaties uitgegeven. De investeringen krijgen een knipbeurt 700 miljoen tot 1,9 miljard euro. Over de verwachte impact van de coronacrisis geeft Airbus geen schatting. Het trekt wel de jaarprognose in.

Geen salaris

Ook voor Boeing zijn het zware tijden. De Amerikaanse rivaal van Airbus heeft afgelopen kwartaal een nettoverlies van 641 miljoen dollar geleden en 4,7 miljard dollar aan cash verbrand. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Ze vreesden een negatieve vrije kasstroom van bijna 6 miljard dollar, want de coronacrisis komt boven op de problemen van Boeing met zijn 737 Max.