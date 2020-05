'Akkoord tussen Lufthansa en Duitse regering over steunpakket'

Er is een akkoord tussen de Duitse regering en luchtvaartmaatschappij Lufthansa over een pakket aan steunmaatregelen. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa.

Lufthansa, de Duitse moedergroep van Brussels Airlines, zit omwille van de coronapandemie en het quasi volledig stilvallen van de luchtvaart in de slechte papieren. Het bedrijf en de staat onderhandelen al weken over steun. Vorige week raakte bekend dat de regeringscommissie die de steunmaatregelen voorbereidde, de laatste hand legde aan het officieel aanbod.

Volgens de informatie die naar buiten was gekomen over de onderhandelingen, zou de Duitse overheid een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro voorstellen. In ruil daarvoor zou de Duitse staat 20 procent van de aandelen in handen krijgen.