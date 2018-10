Akkoord tussen Ryanair en Belgische vakbonden

Na jaren van stakingen en ruzies heeft de Ierse lagekostenmaatschappij een akkoord bereikt met de christelijke vakbond over de toepassing van het Belgische arbeidsrecht.

Dat bevestigt de christelijke bediendebond LBC.

Ten laatste op 31 januari 2019 zal Ryanair het Belgische arbeidsrecht toepassen op de Belgische piloten en cabinepersoneelsleden. Daarover sloot de LBC een eerste cao met Ryanair.

Dit is een vrij historisch akkoord. Hans Elsen Christelijke vakbond

'Dit is een vrij historisch akkoord. Het is voor het eerst dat Ryanair in België een juridisch sluitend document over de erkenning van het Belgisch recht ondertekent', zegt vakbondsman Hans Elsen.

Enkele weken geleden stelde Ryanair nog voor het Belgische recht vanaf 1 maart 2020 te laten gelden. Nu neemt het genoegen met een overgangsperiode tot 31 januari. 'Zo geven we Ryanair de tijd om de administratieve zaken te regelen', zegt Elsen.

De komende twee maanden zal de LBC met Ryanair onderhandelen over de werkomstandigheden van het personeel. Ook het statuut van de werknemers bij Ryanairs twee grootste onderaannemers Crewlink en Workforce ligt op tafel.

Enkel christelijke bond

Ryanair-CEO Michael O'Leary, die zijn afkeer voor vakbonden nooit onder stoelen of banken stak, sloot de voorbije maanden in tal van Europese landen gelijkaardige akkoorden met de syndicale vertegenwoordigers.

Opvallend is dat de Belgische socialistische en liberale vakbond niet betrokken zijn bij het akkoord. Ryanair bood de Belgische bonden aan samen een syndicale delegatie op te zetten. Maar de christelijke bediendebond, die zich als enige al jaren profileert in het dossier, eiste alle negen mandaten in Zaventem en Charleroi op.

'Dat is niet democratisch', klaagt Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB. 'Het is jammer dat wij niet mogen meedoen en dat we er als vakbonden niet uit raakten.' Bij de sociale verkiezingen in 2020 kunnen de socialistische en liberale bond, die amper leden hebben bij Ryanair, wel in de syndicale delegatie raken.

'Crazy unions'

De vakbonden worstelen al langer met hun houding tegenover Ryanair. Zo namen de socialistische en liberale bonden eind september niet deel aan de staking die de christelijke vakbond uitriep in Zaventem en Charleroi.