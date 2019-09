Al 16.000 commerciële dronevluchten in België

In anderhalf jaar tijd hebben in België al 16.000 commerciële vluchten met drones plaatsgevonden.

DroneGuide werd in maart 2018 gelanceerd als informatieplatform voor dronepiloten. De website toont in welke zones drones mogen vliegen. Sinds de lancering vonden in België al 16.023 commerciële vluchten plaats, die dus niet voor recreatief gebruik dienen. België telt intussen al 1.722 dronepiloten met een vlieglicentie.