Aldo Vastapane eist 25 miljoen van Namibische luchtvaartmaatschappij

Challengair, de luchtvaartmaatschappij waarvan de zakenman Aldo Vastapane grootaandeelhouder was, eist 20 jaar na het faillissement 25 miljoen euro van het noodlijdende Air Namibia.

Opwinding in Windhoek, de hoofdstad van Namibië. De juridische strijd tussen de staatsluchtvaartmaatschappij Air Namibia en zijn vroegere Belgische partner Challengair nadert zijn kookpunt.

Voor alle duidelijkheid: Challengair ging in 1998 failliet. Het bedrijf voerde toen via een zogenaamde wet-leaseovereenkomst voor Air Namibia vluchten uit naar onder meer Frankfurt en Londen. De val van Challengair in het midden van het drukke zomerseizoen viel op een erg slecht moment.

'Ik stond voor de keuze: Challengair laten voortvliegen of stoppen', zegt de Brusselse advocaat Anicet Baum, sinds 20 jaar de curator van de luchtvaartmaatschappij. 'Maar aangezien het contract winstgevend was, besloot ik nog twee jaar verder te vliegen. Daar heb ik nu spijt van, want het heeft mij alleen maar miserie bezorgd!'

Arbitrage

Air Namibia zette het contract kort na het faillissement stop. Volgens de Namibische pers ontdekte het bedrijf allerlei defecten aan het toestel. De curator ontkent dat en kreeg het vliegtuig naar eigen zeggen beschadigd terug.

De ruzie was het startsein voor een jarenlange juridische oorlog. Air Namibia weigerde 17 miljoen euro aan facturen te betalen. Curator Baum trok naar een arbitragerechtbank in Londen die hem in 2008 gelijk gaf. Een rechtbank in Parijs (2011) en in München (2015) bevestigden die uitspraak.

Vooral de Duitse gerechtelijke uitspraak is van belang aangezien Air Namibia nog altijd naar Frankfurt vliegt. De Namibianen vrezen bij elke landing dat hun kerosine in beslag zal worden genomen.

Door de vele extra kosten en interesten liep de claim van Challengair intussen op tot 25 miljoen euro. Op basis van de rechterlijke beslissing is curator Baum onlangs begonnen met het confisqueren van de rekeningen van Air Namibia, meldt de Zwitserse vaksite Ch-Aviation. Baum zou al 700.000 euro gerecupereerd hebben.

Vrees voor faillissement

Maar de Namibische overheid, die Air Namibia bezit, weigert het volledige bedrag te betalen. Het bedrijf maakt al jaren verlies en flirt naar verluidt met het faillissement, dat de lokale overheid probeert te verhinderen. Challengair daagde Air Namibia nu voor de rechtbank van Windhoek om de arbitrage-uitspraak te laten uitvoeren en het geld alsnog te krijgen. Dat de Belgische curator tegelijk beslag laat leggen op gelden in Duitsland, zint Air Namibia niet. 'De stappen die Challengair onlangs in Europa deed, hoewel we nog wachten op de uitspraak van het Namibische hooggerechtshof, berokkenen financieel nadeel aan Air Namibia, duidelijk bedoeld om druk uit te oefenen', zei een boze woordvoerder in de krant The Namibian. Air Namibia stelde onlangs voor om 13 miljoen euro te betalen. 'Ik hoop een akkoord te vinden', zegt curator Baum. 'Dit heeft al zot veel geld gekost. Ik heb er na 20 jaar genoeg van.'

Vastapane

De eventuele opbrengst uit Namibië belandt wellicht bij Aldo Vastapane. De flamboyante zakenman bezat bij het faillissement 38 procent van Challengair, dat voor 51 procent in handen was van de Vlaming Luc Mellaerts. De rest van de aandelen zat bij de chef-piloot en de chef-mecanicien.

Aangezien Vastapane, die deze week 93 wordt, de meeste kosten droeg in de leasedeal met Air Namibia, komt het Namibische geld eerst zijn richting uit.

Sobelair

Na het faillissement van Challengair waagden Vastapane en Mellaerts zich nog eens aan een luchtvaartavontuur. Vastapane kocht in 2002 de chartermaatschappij Sobelair uit de failliete boedel van Sabena. Mellaerts werd CEO van het bedrijf, maar stapte een jaar later op toen bleek dat een crew zonder verzekering naar Irak was gevlogen. In 2004 ging Sobelair failliet.