Alitalia moet 900 miljoen euro staatssteun terugbetalen

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia wordt al jaren rechtgehouden met geld uit Rome. Maar nu moet het van Europa een flink deel van die steun terugbetalen.

Alitalia is al bijna twee decennia een van de meest uitgesproken zorgenkinderen van de Europese luchtvaart. Het heeft sinds 2008 geen winst meer gemaakt. Omdat het bedrijf er maar niet in slaagde een overnemer te vinden sprong de Italiaanse overheid herhaaldelijk bij om Alitalia in leven te houden.

Rome kwam in 2017 over de brug met een reddingsboei van 900 miljoen euro. Maar die steun was illegaal, besluit de Europese Commissie na een onderzoek dat drie jaar in beslag nam. Volgens Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager verstoorde die steun de markt doordat hij Alitalia een oneerlijk concurrentievoordeel bezorgde.

Van de Europese Commissie moet Alitalia de 900 miljoen euro aan staatsleningen terugbetalen. Maar dat geld recupereren is ingewikkeld. Want ondertussen richtte Italië met de goedkeuring van Europa een nieuw luchtvaartbedrijf op - Italia Trasporto Aereo (ITA) - dat het gros van de activa van het virtueel bankroete Alitalia zal overnemen om een doorstart te maken.

ITA

Volgens Europa is dat nieuwe bedrijf niet gehouden de steun van Alitalia terug te betalen, omdat het een nieuwe entiteit is die zich voldoende onderscheidt van haar voorganger. In een persbericht heeft Vestager het over 'economische discontinuïteit'. Wat Alitalia kan terugbetalen zal dus afhangen van wat het krijgt voor het verkopen van zijn activa aan ITA en andere geïnteresseerden.

Europa voert nog een tweede onderzoek naar staatssteun aan Alitalia, dat in 2019 nog eens 400 miljoen kreeg van de Italiaanse overheid. In dat onderzoek volgt een conclusie nog.

Italië pompte overigens ook 1,35 miljard euro in het nieuwe ITA. Maar dat doorstaat wel de Europese toets, omdat het volgens de Commissie gaat om een marktconforme investering in een staatsbedrijf.

Junkie