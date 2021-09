Amerikaanse luchtvaartwaakhond houdt Virgin Galactic aan de grond

Virgin Galactic van de Britse miljardair Richard Branson was op 11 juli het allereerste ruimtevaartbedrijf dat een commerciële ruimtevaart vloog. Branson zelf was ook passagier, samen met drie anderen. Volgens de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA is het ruimteschip evenwel tijdens de terugweg van zijn traject en de toegestane luchtruimte afgeweken. De organisatie stelt een onderzoek in omdat in de cockpit eerst een oranje en dan een rode verklikker was aangefloept. Dat laatste duidt op gevaar. Virgin Galactic heeft altijd gezegd dat de vlucht normaal was verlopen.