Amerikaanse robotjeep landt vanavond op Mars

De Marsverkenner Perseverance (Volharding) werd op 30 juli vanop Cape Canaveral in Florida met een Atlas-draagraket gelanceerd. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA is de 1,025 ton wegende Perseverance de 'grootste, zwaarste en technisch meest uitgeruste zeswielige geoloog die ooit in de ruimte is gebracht'.