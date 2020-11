Antwerpen zet drones in voor inspectie van havengebied

De Antwerpse haven gaat de volgende drie maanden bemande drones inzetten om controles en inspecties te doen in zijn havengebied.

Met zijn 120 km2 havengebied is de Antwerpse haven een van de uitgestrekste ter wereld. Dagelijks voeren dokmeesters - sinds kort 'port authority officers' genoemd - met patrouillevaartuigen en dienstwagens controles en inspecties uit in dat immense gebied. Om hen bij die job te helpen zet het Antwerpse Havenbedrijf, dat instaat voor het beheer van de haven, vanaf nu tot minstens eind dit jaar bemande drones in.

Het project is een samenwerking met de Fod Mobiliteit en de European Maritime Safety Agency (EMSA). EMSA levert de drone en de piloot die de drone van op afstand bedient. Die piloot zal de dokmeesters op hun haventoer vergezellen.

De beelden van de drones, die vanop afstand toegankelijk zijn, moeten het mogelijk maken om nog efficiëntere inspecties uit te voeren en nog sneller in te grijpen bij calamiteiten, ongevallen of onveilige situaties. De beelden zullen enkel gebruikt worden om toezicht te houden en worden om privacyredenen niet opgeslagen.

Olie

Volgens het Havenbedrijf kan de 'birds eye view' van een drone via infraroodbeelden helpen bij het opsporen van olielekken of andere vervuiling, bij de controle van schepen - zijn ze goed aangemeerd - of bij onveilige situaties op terminals.

'Drones zijn ook heel nuttig voor controles op plaatsen die niet altijd even makkelijk bereikbaar zijn zoals sluizen of bruggen', zegt een havenwoordvoerder. 'Onze haven is een complexe omgeving met onder meer Seveso-bedrijven, een grote chemische cluster, een kerncentrale, belangrijke oliestockage. Drones kunnen ons helpen om die hele infrastructuur beter te beheren, te inspecteren en te controleren'. Voor alle duidelijkheid: opsporen van drugs of drughandel wordt niet als een drone-opdracht gezien.

Het beeldmateriaal van de drone over olie-incidenten zal door de universiteit van Antwerpen gebruikt worden om algoritmes te trainen om in de toekomst automatisch olievervuiling te detecteren. Het EMSA-project loopt al zeker tot eind dit jaar. Daarna volgt een evaluatie.

Drones zullen in de nabije toekomst onmisbaar zijn voor een veilige haven', zegt Antwerps havenschepen Annick De Ridder. 'De samenwerking met EMSA toont dat de haven de ideale omgeving is om innovatieve technologie als deze te testen'.

Safir

De Antwerpse haven nam vorig jaar ook deel aan het zogenaamde Safir-project. Daarbij voerden verschillende bedrijven uitgebreide testen uit in de haven om de haalbaarheid van bemande en onbemande drones - voor die laatste is er nog geen sluitende wetgeving - te onderzoeken. Dat ging van testen met pakketbezorging, tot inspectievluchten en het uitvoeren van noodsituaties.