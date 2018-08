Antwerpse luchtvaartmaatschappij VLM op rand van afgrond

De luchtvaartmaatschappij VLM Airlines staat op het punt haar activiteiten in Antwerpen stop te zetten. En dat kan al vannacht gebeuren.

Dat vernam De Tijd van verschillende bronnen.

Mogelijk zou moederholding SHS Aviation alle operaties in Antwerpen vannacht al stilleggen. 'Dat gerucht doet inderdaad de ronde, maar werd nog niet bevestigd', stelt Marcel Buelens, de CEO van de Antwerpse luchthaven. 'Wij wachten op nieuws.' Bij VLM was niemand bereikbaar voor commentaar.

Het nieuws komt niet onverwacht. Midden augustus kondigde VLM nog aan vijf verbindingen vanuit Antwerpen te schrappen. Het bedrijf hield enkel de interessante businessbestemmingen Londen City en Zürich over.

Bovendien verkocht SHS Aviation de voorbije weken drie Fokkers aan het Zweedse luchtvaartbedrijf Amapola, vernam De Tijd. SHS Aviation houdt zo nog maar drie Fokkers 50 over in Antwerpen. De nieuwe CEO Johan Maertens kondigde wel aan dat het bedrijf in de tweede helft van 2019 nieuwe vliegtuigen in gebruik wil nemen.

Naar verluidt aast de Nederlander Harm Prins op de overschotten van VLM in Antwerpen. Hij stampte VLM in 2016 mee uit de grond.

Doorstart

Toch behoort ook een doorstart van de Antwerpse luchtvaartmaatschappij tot de mogelijkheden. Naar verluidt aast de Nederlander Harm Prins op de overschotten van VLM in Antwerpen.

Prins stampte VLM in 2016 mee uit de grond. VLM werd toen na zijn faillissement overgenomen door de Nederlands-Chinese holding SHS Aviation. Het bedrijf is voor 60 procent in Nederlandse en voor 40 procent in Chinese handen, al gaat iedereen ervan uit dat er enkel - onbekende - Chinezen achter het bedrijf zitten.

Eind vorig jaar zetten de nieuwe Chinese investeerders hun Nederlandse CEO op straat. Enkele maanden later nam Prins twee Airbussen over van SHS Aviation. Die vliegtuigen runt hij nu vanuit Zaventem onder de naam VLM Airlines, al heeft dat charterbedrijf niets meer te maken met het Antwerpse VLM.

Openlijk toont Prins geen interesse voor de Antwerpse resten. 'Wij hebben niet het doel om regionaal te vliegen, en al zeker niet met oude Fokkers', zegt hij aan De Tijd.

Sluiting

Luchthavenbaas Marcel Buelens beklemtoont dat het vermoedelijke afhaken van VLM 'geen catastrofe' betekent voor Antwerp Airport. 'Dit is voor ons geen verrassing aangezien de doorstart riskant was. We zoeken al een tijdje naar alternatieven.'