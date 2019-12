Apple werkt in geheim aan satellietproject

Kleine en goedkope satellietjes, zogenaamde Cubesats, kunnen bedrijven als Amazon of Apple over enkele jaren aan een eigen communicatienetwerk helpen.

De elektronicagigant Apple heeft een geheim team aan het werk dat onderzoekt of data via satellieten en aanverwante technologie draadloos naar zijn toestellen kan worden gestuurd.

Het geheime team van Apple bestaat uit een goede tien ingenieurs uit de wereld van ruimtevaart, satellietcommunicatie en antenne-ontwerp. Ze werken aan een project dat ze over een jaar of vijf in praktijk hopen te brengen. Dat vernam Bloomberg van bronnen die van het project op de hoogte zijn.

Het is nog niet zeker of het project zal worden doorgezet, en ook de precieze doelstelling ervan ligt nog niet vast, beklemtonen de bronnen. Topman Tim Cook zou evenwel bijzondere interesse tonen voor de research, wat aangeeft dat het voor hem een prioriteit is.

We kunnen alleen speculeren over wat Apple van plan is, maar het lijkt waarschijnlijk dat het bedrijf streeft naar een eigen communicatienetwerk dat het minder afhankelijk zou maken van draadloze operatoren.

Ook zouden verschillende apparaten van Apple via een eigen netwerk aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Zo zou Apple aan zijn klanten meer garanties op een veilige en stabiele verbinding kunnen bieden. Een bijkomend voordeel van satellieten is dat ze gebruikt kunnen worden om nauwkeuriger de locatie van apparaten te tracken, wat allerlei verbeterde en nieuwe diensten mogelijk maakt.

Kuiper

Het is niet duidelijk of Apple van plan is te investeren in een eigen satellietnetwerk, of dat het bestaande satellieten zou gebruiken. Rivaal Amazon.com bereidt alvast zijn eigen satellietnetwerk voor in het zogenaamde Kuiper-project. Daarvoor wil het concern van Jeff Bezos meer dan 3.000 kleine satellietjes in een lage baan om de aarde plaatsen. Ook het ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk is zo'n netwerk aan het bouwen.

Eerdere pogingen van bedrijven om een eigen satellietnetwerk op te zetten mislukten jammerlijk, maar dateren ook al van meer dan tien jaar geleden. Satellietoperator Iridium moest in 1999 bescherming tegen schuldeisers aanvragen. Een gelijkaardig project van Teledesic werd in 2002 stopgezet. Het Amerikaanse Globalstar hield het wel vol, maar op een veel kleinere schaal dan aanvankelijk de bedoeling was. Vorig jaar ging de satellietoperator op in een fusie met FiberLight.

Google

Het team van Apple werd de afgelopen maanden uitgebreid met software- en hardware-experts en technici die ervaring hebben in het ontwerpen van componenten voor communicatieapparatuur. Het bedrijf wierf ook leidinggevenden aan uit de ruimtevaart en de sector van draadloze communicatie.

Het team wordt geleid door Michael Trela en John Fenwick, voormalige ruimtevaarttechnici die eerder het satellietbedrijf Skybox Imaging uitbouwden, voordat het in 2014 aan Google werd verkocht. De satellieten van dat bedrijf maakten hogeresolutiebeelden van de aarde. Het duo bleef nog tot 2017 in dienst van Google en verhuisde toen naar Apple.