Asco langer dicht na cyberaanval

'De situatie blijft complex, maar we zijn er met de hulp van externe expertise in geslaagd te beginnen met een veilige heropstart van onze systemen in de verschillende sites. Dat betekent dat onze activiteiten stap voor stap opnieuw opgestart worden. Daarom is het mogelijk dat uw aanwezigheid toch vereist wordt de komende dagen. Gelieve dus bereikbaar te blijven', zegt de directie in een mededeling aan het personeel.