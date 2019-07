Asco-personeel na maand weer aan de slag

Bij de producent van vliegtuigonderdelen Asco in Zaventem is er vanaf maandag een volledige werkhervatting. Ook de 150 laatste werknemers kunnen dan opnieuw aan de slag. Dat zegt hr-manager Vicky Welvaert vrijdag.

Vier weken na de grootschalige cyberaanval met ransomware of gijzelsoftware om geld los te peuteren, op 7 juni, meldt het bedrijf dat het opnieuw min of meer op volle toeren gaat draaien. 'De tijdelijke werkloosheid door overmacht wordt opgeheven', zegt Welvaert.

Manueel

Maar dat betekent volgens Asco nog niet dat alles weer zal verlopen zoals voorheen. 'We gebruiken nu workarounds of nevenoplossingen. Bovendien worden veel taken die vroeger automatisch gebeurden manueel uitgevoerd', zegt Welvaert. Het zal nog een tijd duren om ook dat op te lossen. Vandaar dat Asco, zoals vorige week bekendraakte, tijdelijk personeel gaat aantrekken om de achterstand in te halen en toch zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.