Asco zoekt 150 interims om cybercrisis op te vangen

Exact drie weken na een grootschalige cyberaanval bij de producent van vliegtuigonderdelen Asco draait het bedrijf nog steeds niet op volle kracht. 'Het is alsof we ziek zijn, maar er geen geneesmiddel bestaat.' Het bedrijf gaat in sneltempo op zoek naar extra werkkrachten.

Op 7 juni werd Asco getroffen door een gerichte cyberaanval met ransomware, malafide software die informatie en systemen versleutelt. Door de hacking werd werken in één klap onmogelijk bij Asco. De activiteiten in België, Canada, Amerika en Duitsland kwamen krakend tot stilstand, waardoor tussen 1.000 en de 1.500 mensen technisch werkloos werden.

Drie weken later is er nog geen licht aan het einde van de tunnel. 'We zijn nog altijd niet in staat om een gedetailleerde inschatting te maken van de volledige hervatting van onze operationele activiteiten', zegt hr-manager Vicky Welvaert. 'We gaan ervan uit dat de meerderheid van onze medewerkers maandag aan de slag zal zijn, maar we moeten wellicht nog tot woensdag beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Het gaat om 10 tot 20 procent van de werknemers.'

Nevenoplossingen

Asco slaagde er wel in om een stuk van zijn productie weer aan de praat te krijgen door alternatieve 'workstreams' en andere nevenoplossingen op te zetten. Daarbij wordt een hoop werk dat normaal automatisch verloopt manueel uitgevoerd. 'Je kan het vergelijken met iemand die een ziekte heeft waar geen medicijn voor bestaat', zegt Welvaert. 'Er is geen antivirusmiddel beschikbaar. Dan moet je terugvallen op alternatieve behandelingen. Sindsdien maken we elke dag gestaag vooruitgang. Maar er zijn nog steeds een aantal kernsystemen die niet volledig operationeel zijn.'

20% Tijdelijk werkloos Ook volgende week zal 10 tot 20 procent van de werknemers nog tijdelijk werkloos zijn.

Door die omstandiger manier van werken moet Asco wel in sneltempo op zoek naar extra tijdelijke werkkrachten, als het de impact voor klanten wil minimaliseren. Daarvoor wordt gezocht naar minimum 100 technische mensen, zoals monteurs, experts in kwaliteitscontrole en operatoren die zware materialen kunnen frezen. Het bedrijf zoekt ook 50 tijdelijke bedienden, omdat ook aan administratieve kant de werklast vergroot door de cyberaanval. Welvaert: 'Zelfs de automatische tijdsregistratie moet nu manueel gebeuren.'

Om die mensen te vinden in de krappe markt voor technisch personeel, werkt Asco met het eigen interim-kantoor ASAP en met alle technische scholen in de buurt. 'We willen alle mogelijke kanalen aanspreken.'

Impact

Ondertussen is nog steeds niet duidelijk wie achter de aanval zit en met welk doel. Ransomware wordt typisch ingezet door cybercriminelen om losgeld los te weken bij de slachtoffers. Maar gelet op het profiel van Asco - het bedrijf levert onder andere militaire onderdelen voor de bouw van de F-35 - valt niet uit te sluiten dat er een geopolitieke agenda achter schuilgaat. Bij Asco wil men die discussie nog niet voeren, zegt Welvaert. De focus ligt op de heropstart van alle activiteiten.

De overname is tijdelijk stopgezet. De focus ligt nu op de cybercrisis. Vicky Welvaert Hr-manager Asco

De exacte impact van de aanval moet nog duidelijk worden. Maar dat de schade enorm is, is nu al duidelijk. Voor een bedrijf met een jaaromzet van 375 miljoen euro loopt het omzetverlies na meer dan drie weken stilstand zonder enige twijfel in de miljoenen. Maar er is meer schade dan louter omzetverlies, zegt Welvaert. 'Er zijn ook de extra kosten voor het inhuren van expertise (boven op de 30 eigen IT'ers werden 20 externe experts aangetrokken, red.) en de financiële compensatie voor de tijdelijke werkloosheid. De schade is omvangrijk.'