Aviapartner gaat toch verder in Oostende

De afhandelaar Aviapartner blijft onder een andere naam actief op de luchthaven van Oostende.

De afhandelaar Aviapartner Oostende gaat toch gewoon verder met de goederenbehandeling op de regionale luchthaven. Dat bevestigt luchthavenuitbater Egis aan Belga.

Het bedrijf had eind oktober bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. Met een gerechtelijke reorganisatie kocht Aviapartner tijd om een overnemer te vinden.

Onder meer de Italiaanse afhandelaar Bcube toonde naar verluidt interesse om de activiteiten deels voort te zetten. Maar deze week liep de bescherming af en besliste Aviapartner toch om zelf voort te doen. De aparte nv wordt hernoemd tot Airport Services Oostende.

Verlieslatend

Het gaat al jaren niet goed met Aviapartner in Oostende. Het bedrijf met meer dan veertig werknemers verzorgt sinds 2011 de afhandeling voor cargo- en passagiersvluchten in Oostende, maar is sinds de oprichting structureel verlieslatend.

Aviapartner zat in Oostende in slechte papieren na het vertrek van ANA Aviation in 2011. Daardoor viel de afhandeling van cargo in Oostende met ruim de helft terug. Maar vorig jaar groeide de vervoerde vracht opnieuw tot 28.000 ton, het beste resultaat sinds 2013.

Aviapartner zit al langer in lastige papieren. Het bedrijf, dat forse verliezen boekt in België, zoekt al jaren vergeefs een overnemer voor zijn vrachtactiviteiten in Luik en Oostende.

Vorige herfst brak in Zaventem een gigantische staking uit. Het personeel protesteerde toen tegen de slechte werkomstandigheden bij de afhandelaar. Waarnemers waarschuwden zelfs voor een faillissement van het bedrijf.