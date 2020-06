Aviapartner heeft lening van maximaal 25 miljoen euro op zak

De ministerraad heeft woensdag ingestemd met een lening van maximaal 25 miljoen euro voor grondafhandelaar Aviapartner. Het gaat om een converteerbare lening aan Aviapartner België toegekend via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Indien de lening niet binnen de voorziene termijn wordt terugbetaald, zal ze automatisch omgezet worden in aandelen, zo laat minister van Financiën Alexander De Croo woensdagavond weten.

De converteerbare lening moet de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het bedrijf versterken en de hervatting van de activiteiten mogelijk maken, klinkt het in een persbericht. De lening heeft initieel een geplande duur van zes jaar.

Er zijn ook voorwaarden aan verbonden. Zo mag Aviapartner bijvoorbeeld geen dividend uitkeren (of niet-verplichte couponbetalingen doen) zolang de lening niet afbetaald is. En Aviapartner België mag het geld enkel gebruiken voor de financiering van haar Belgische activiteiten. Ook mag het bedrijf geen aandelen terugkopen, behalve met betrekking tot de staat.

De huidige hoofdaandeelhouder van Aviapartner zal voorts zijn lening van 25 miljoen aan het bedrijf volledig omzetten in aandelen, 'en op deze manier op substantiële manier mee bijdragen aan het versterken van de solvabiliteit van Aviapartner'. In april raakte bekend dat voorzitter Laurent Levaux met enkele managers het Amerikaanse investeringsfonds HIG Capital uitgekocht heeft.

'Nu de luchtvaart langzaam opnieuw opstart, is het cruciaal dat op Brussels Airport ook alle noodzakelijke diensten gegarandeerd zijn. De grondafhandeling is daarbij essentieel. Zonder laden, lossen, verslepen, schoonmaken en bijtanken, kan geen enkel vliegtuig de lucht in. Met deze converteerbare lening verzekert de FPIM dat Aviapartner België haar activiteiten kan hervatten en dat Brussels Airport kan blijven draaien', zegt vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo.

Door de COVID-19-crisis zag Aviapartner de voorbije maanden de inkomsten tot 95 procent dalen. Het bedrijf stelt 1.800 mensen te werk op verschillende Belgische luchthavens. Na het faillissement van Swissport is Aviapartner momenteel de enige afhandelaar op Brussels Airport.

De Europese Commissie moet nog finaal het licht op groen zetten voor de lening.