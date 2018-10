Aviapartner zit in slechte financiële papieren

De Belgische tak van bagageafhandelaar Aviapartner, waar sinds donderdag gestaakt wordt, boekt stevige verliezen, heeft geen marge om die op te vangen en torst veel schulden.

Dat blijkt uit de jaarrekening van het bedrijf.

Op 61,5 miljoen euro omzet, die groeide tegenover 2016, leed Aviapartner Belgium vorig jaar netto 3,6 miljoen euro verlies. Ook vóór belastingen slaagde het bedrijf er niet in om uit het rood te blijven.

In 2016 was Aviapartner in België wel winstgevend, maar ook in 2015 boekte het stevige verliezen.

Amerikaanse eigenaar

Voor eigenaar HIG Capital, een Amerikaanse private equity-speler die in 2014 het investeringsfonds 3i afloste in het kapitaal van Aviapartner, moet de Belgische tak een zorgenkind zijn. Bij de intrede van HIG was Aviapartner al jaren aan het zwalpen, onder meer door een hoge schuldenlast en de naschokken van de crisis van 2008.

Nog uit de jaarrekening blijkt dat Aviapartner Belgium ruim 24 miljoen euro overgedragen verliezen met zich meesleept.

Het eigen vermogen - wat het stootkussen van het bedrijf zou moeten zijn tegen financieel zwaar weer - staat op 15,4 miljoen euro negatief. En de zware schuldenlast is er nog altijd: eind vorig jaar torste Aviapartner Belgium goed 49 miljoen euro schuld, waarvan 26,2 miljoen terug te betalen in 2018.

Een hoge insider zegt dat er geen reden is voor veel bezorgdheid over dat wankele financiële huishouden. 'Die schulden moeten niet worden terugbetaald aan de banken, maar aan het moederbedrijf Aviapartner. En zoals het er nu voorstaat, is de Belgische tak de voorbije twaalf maanden uit het rood gebleven.'

Duopolie

Voor luchtvaartexpert Luk De Wilde zijn de slechte cijfers wel donderwolken. Hij kaartte de situatie als eerste aan op Twitter. 'Op de luchthaven van Zaventem hebben Aviapartner en Swissport een duopolie voor de bagageafhandeling. Aviapartner doet het slecht, Swissport doet het ook niet goed en is in handen van het Chinese HNA dat ook wil verkopen.'

'Het maakt de luchthaven van Zaventem kwetsbaar. Terwijl in Schiphol vijf handlers actief zijn die hun materieel ter beschikking krijgen van de luchthaven, zijn dat er in Brussel twee die het niet goed doen en die in plaats van te investeren hun verouderd materieel heen en weer schuiven naar elkaar. Dat komt de dienstverlening al jaren niet ten goede, op dat vlak hebben de vakbonden een punt.'