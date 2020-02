Baan vrij voor vrijwillig vertrek bij Brussels Airlines

Bij Brussels Airlines is een voorakkoord gesloten over vrijwillig vertrek bij het grondpersoneel. Dat bevestigde de luchtvaartmaatschappij maandag. Werknemers krijgen verhoogde verbrekingsvergoedingen als ze het bedrijf in onderling overleg verlaten. Daarnaast komt er een vertrekplan voor 58-plussers, met enkele uitzonderingen voor 57-plussers.

De directie sloot enkel een voorakkoord met de liberale en socialistische vakbond. De liberale ACLVB, de grootste bond bij het bedrijf, spreekt over 'de beste oplossing in de huidige omstandigheden'. De christelijke vakbond verzet zich tegen de deal. ACV eist dat de directie de procedure van collectief ontslag volgens de Wet-Renault volgt. Volgens de christelijke vakbond wint het bedrijf geld, omdat het hogere ontslagvergoedingen niet moet betalen. Volgens topman Paul Buekenhout riskeren vrijwillige vertrekkers die geen nieuwe job vinden, bovendien sancties van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Vliegend personeel

Het voorakkoord slaat voorlopig enkel op het grondpersoneel, goed voor ongeveer 1.200 werknemers. Voor het vliegend personeel (piloten en stewards) moet later een soortgelijk plan komen. Het is nog niet duidelijk hoeveel werknemers het bedrijf via het vertrekplan kunnen of moeten verlaten.