Bagageproblemen treffen vooral Brussels Airlines

Geen compensatie

De woordvoerster van Brussels Airlines benadrukt dat de mensen van de luchtvaartmaatschappij alles op alles zetten om de bagage zo snel mogelijk op de bestemming te krijgen, ook via andereluchtvaartmaatschappijen. Passagiers worden over hun bagage op de hoogte gehouden, onder andere via sms en mail. 'We verontschuldigen ons bij onze klanten voor de hinder en hopen op hun begrip. Het gaat om een geval van overmacht, hetprobleem ligt bij de luchthaven', zegt Lemmes. Dat betekent ook dat passagiers niet kunnen rekenen op een compensatie.

Bij touroperator TUI zijn alle vluchten zaterdag met bagage aan boord vertrokken. Een woordvoerster laat weten dat de touroperator over een licentie beschikt waarmee hij eigen grondpersoneel mag inzetten. 'We hebben 15 extra mensenopgetrommeld voor het sorteren en laden van de bagage. In totaal zijn zaterdag 25 mensen enkel en alleen met de bagage bezig. Daardoor is iedereen met bagage kunnen vertrekken en zijn er geen grote vertragingen', klinkt het. Passagiers die bij TUI zonderbagage op hun bestemming aankomen kunnen volgens de woordvoerster rekenen op een compensatie van 60 euro per dag datde bagage niet ter bestemming is.