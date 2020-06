Bankroet Swissport België brengt Zaventem zware klap toe...

De bagageafhandelaar Swissport Belgium, die al langer in moeilijkheden zat, vraagt het faillissement aan. Dat bemoeilijkt de situatie van Brussels Airport en Brussels Airlines nog meer.

Swissport, de belangrijkste afhandelaar op Brussels Airport, doekt zijn activiteiten in Zaventem op. Dat heeft de directie maandagochtend op een bijzondere ondernemingsraad gemeld aan de vakbonden.

Door de stopzetting verliezen 1.469 werknemers vermoedelijk hun job. Het faillissement, dat maandag wordt aangevraagd, raakt de grondafhandelings- en schoonmaakactiviteiten. De vrachttak, die wel bleef draaien tijdens de coronacrisis, is niet getroffen.

Swissport wordt naar eigen zeggen zwaar getroffen door 'de wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie'. Sinds zijn belangrijkste klant, Brussels Airlines, het aanbod midden maart stopzette, droogden de inkomsten van de afhandelaar in België razendsnel op.

De problemen bij Swissport zijn niet nieuw. Het bedrijf stapelt al jaren de verliezen op. In maart ging Swissport België al bijna failliet. De Zwitserse moedergroep Swissport gooide zijn Belgische dochter daarop een reddingsboei toe , waardoor het bedrijf nog enkele maanden kon overleven.

Transformatie

In april dropte Swissport een nieuwe CEO in Zaventem, Thierry Miremont. De Franse herstructureringsmanager moest een transformatieplan op poten zetten. Het bedrijf vroeg staatssteun aan de federale regering en probeerde de voorbije weken tevergeefs over zijn verlieslatende contract met Brussels Airlines te heronderhandelen.