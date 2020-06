Belg opent lijnvlucht met private jets naar Ibiza

De Limburgse luchtvaartondernemer Philippe Bodson lanceert een lijnvlucht voor private jets naar Ibiza. Een berekende gok in postcoronatijden. 'Reizigers kunnen alleen of naast een bekende zitten. Dat geeft een prettiger gevoel.’

Voor 495 euro in een private jet naar Ibiza vliegen, met 25 kilogram bagage, luxesnacks en een glaasje champagne. Dat wil de Limburgse luchtvaartondernemer Philippe Bodson vanaf 4 juli onder de naam Flying Executive in de markt zetten. Op wekelijkse basis vanuit Brussel.

Een lijnvlucht voor private jets is geen primeur in Europa. Maar de timing is wel opvallend. Met dat concept roeit Bodson, de topman van ASL Group, naar eigen zeggen tegen de stroom in. ‘Het staat haaks op alle tendensen in de luchtvaartsector, die door low cost wordt gedreven. Maar het sluit perfect aan op de nieuwe noden van het postcoronareizen.'

Bodson, die op zijn 34ste een pilotenbrevet haalde en daarna van zijn hobby zijn beroep maakte door een eigen luchtvaartbedrijf op te richten, schakelt voor de nieuwe formule twee toestellen van het type Embraer in. Dat zijn vliegtuigen met een beperkt aantal zitplaatsen (respectievelijk 30 en 42) en meer beenruimte (plus 12 centimeter) dan op een gewone lijnvlucht.

De binnenruimte in die toestellen – met één zetel links en twee zetels rechts – biedt volgens hem ook een veel betere vluchtervaring. ‘Het voordeel is dat reizigers steeds alleen of naast een bekende kunnen zitten’, zegt hij. ‘In tijden van Covid-19 geeft dat een prettiger gevoel.’

Commissie voor reisagentschappen

De lijnvlucht naar Ibiza moet het startpunt worden van een heel netwerk. ‘We kijken ook uit naar andere vertrekplaatsen in de Benelux en andere bestemmingen in Europa.’ Om voldoende interesse te wekken denkt hij aan een samenwerking met erkende reisagentschappen. Die wil hij een commissie van 10 procent aanbieden. ‘Ook dat is ongezien in de sector. De tijd dat luchtvaartmaatschappijen commissies betaalden, ligt twintig jaar achter ons.’

De ambitieuze topman van ASL Group, die een 35-tal toestellen in beheer heeft, zag de voorbije maanden door corona een belangrijk deel van zijn doelgroep wegvallen: rijke particulieren en een zakelijk cliënteel dat vanwege de flexibele dienstverlening een behoorlijk budget per jaar aan privévluchten spendeert en bijna nooit meer met reguliere lijnvluchten reist.

Zij kopen bij ASL Group pakketten met reisuren in private jets. Maar door de uitbraak van het virus bleven ze noodgedwongen thuis. De omzet van ALS Group (die vorig jaar zo'n 50 miljoen euro bedroeg) kelderde met meer dan de helft. ‘We moesten terugplooien op een ander segment, zoals orgaandonorvluchten, repatriëringen en de levering van medisch materieel.'

Toch is hij ervan overtuigd dat de markt voor private jets sterker dan ooit zal opveren. In de branche wordt verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Ook toen viel het luchtverkeer stil, maar ging kort daarna de vraag naar private vluchten pijlsnel omhoog. Dat kwam omdat bedrijfstoppers en vermogenden hun toevlucht namen tot kleine en duurdere toestellen, in een poging de strenge veiligheidsregels en lange wachtrijen van grote luchthavens te ontlopen.

Eenzelfde fenomeen lijkt zich voor te doen in het postcoronatijdperk. Analisten voorspellen een hoogconjunctuur voor de markt van private jets, omdat de vrees voor een virale besmetting op reguliere lijnvluchten passagiers zal afschrikken. De historisch lage brandstofprijs maakt private jets ook een stuk aantrekkelijker.

Klimaatneutraal

‘Mensen zijn de massale verplaatsingen met grote toestellen en lange wachttijden beu’, zegt Amaury Verelst (28), een jonge aannemer en vastgoedontwikkelaar uit Nieuwerkerken die vaak gebruikmaakt van de vliegtuigen van ASL Group. ‘Ik heb een vijftal bouwprojecten lopen op Ibiza’, zegt hij. ‘Daarvoor vlieg ik gemiddeld twee keer per maand naar het eiland. Als straks een lijnvlucht met private jets wordt geopend, neem ik meteen een tien- of twintigbeurtenkaart.’

Volgens Verelst is niet alleen de rijkere bovenlaag geïnteresseerd in dat soort vluchten. Ook de middenklasse komt in aanmerking. ‘In het hoogseizoen kost een lastminuteticket voor een heenvlucht naar Ibiza gauw 350 euro. Dat is niet zoveel minder dan de nieuwe formule. En corona vormt een extra motivatie.’

Ook Jan Onderdijk (82), een Nederbelg uit Brasschaat die fortuin maakte in de olie- en gasbranche en eind jaren 80 de luchtvaartmaatschappij Air Holland naar de beurs bracht, is enthousiast over het nieuwe concept. ‘Privé vliegen is prijzig. Ik heb zelf een toestel en weet wat het kost. Als je dan voor relatief weinig geld, zonder mondkapje en met een glaasje champagne naar Ibiza kan, is dat een gat in de markt.’