Belgen bieden mee op luchthaven Zaventem

De Belgische investeerders AG (Ageas) en PMV zitten mee in de tweede ronde voor de overname van de 36 procent die het Australische Macquarie in Brussels Airport heeft. Dat vernam De Tijd.

De Australische groep Macquarie doet na veertien jaar haar belang van 36 procent in Brussels Airport van de hand. Ze bereidt die verkoop al een paar maanden voor.

Na een eerste, niet-bindende bieding zitten drie kandidaten in de tweede ronde. Een van die partijen is een consortium van het Nederlandse pensioenfonds PGGM, zijn Canadese sectorgenoot Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) en de Belgische verzekeraar AG, een onderdeel van het beursgenoteerde Ageas. Aanvankelijk zat daar ook de Duitse verzekeraar Allianz bij, maar dat is om een onbekende reden niet meer het geval.

Het Nederlandse pensioenfonds APG en de Australische investeerder QIC overleefden ook de eerste selectie. Hun consortium telt naar verluidt sinds kort een derde lid: de Vlaamse investeerder PMV. De interesse van PMV is niet onlogisch. De Vlaamse publieke investeringsmaatschappij ziet een kans om een (kleine) vinger in de pap te hebben in het bestuur van de strategisch belangrijke luchthaven, net als de haven van Antwerpen een belangrijke groeipool.

Politiek gevoelig

Dat Vlaanderen via PMV meedingt naar een deel van het Macquarie-belang is symbolisch, maar ligt politiek gevoelig. De vliegroutes rond Zaventem zijn al jaren een communautaire splinterbom, vooral sinds het Brussels Gewest strikte normen invoerde om de geluidsoverlast boven de hoofdstad te verminderen. Dat leidde al tot hoog oplopende ruzies met Vlaanderen.

De derde bieder is het Canadese pensioenfonds Omers. Dat biedt alleen op het belang van Macquarie. Omers kan de deal op zijn eentje aan: het is een van Canada’s grootste pensioenfondsen met 95 miljard dollar onder beheer. In de wandelgangen is er ook sprake van een bod van het Canadese CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec), die bij ons bekend staat als aandeelhouder van de gasnetbeheerder Fluxys, maar dat gerucht blijft voorlopig onbevestigd.

Met een verwacht prijskaartje van 2 miljard euro wordt de transactie een van de grootste Belgische deals van het jaar.

Naast Macquarie heeft Brussels Airport nog twee aandeelhouders. Het pensioenfonds van het onderwijzend personeel van de Canadese provincie Ontario (OTPP) bezit 39 procent en de federale regering 25 procent + 1 aandeel. Zij verkopen hun aandelen niet. De verkoop van Macquaries belang wordt met een verwacht prijskaartje van 2 miljard euro een van de grootste Belgische deals van het jaar.

Dividendenmachine

Voor Macquarie wordt het een bijzonder rendabele investering. Toen de groep 70 procent van de luchthaven kocht in 2004, betaalde ze 735 miljoen euro. Even later verhoogden de Australiërs dat tot 75 procent, wat ze al ruim terugverdienden via de dividendenstroom van Brussels Airport en de verkoop van een pakket van 39 procent aan OTPP in 2011. Dat bracht Macquarie toen naar verluidt 750 miljoen op.

Brussels Airport groeide fors sinds Macquaries instap. In 2004 ontving de luchthaven 15,6 miljoen passagiers, vorig jaar waren dat er 25,7 miljoen, een record. Het vrachtvervoer klom tot 732.000 ton, het hoogste niveau in tien jaar.