Belgen schieten nieuwe raket Ariane 6 de lucht in

De Brusselse toeleverancier Sabca mag meebouwen aan de nieuwe Europese raket Ariane 6. Dat moet de Belgische ruimtevaartindustrie een boost geven.

‘Wij maken de spieren van een raket.' Zichtbaar trots wandelt Sabca-CEO Thibauld Jongen door de productiehal van de Ariane 6. Het Brusselse bedrijf mag de komende jaren tientallen ‘thrust vector control systems’ leveren voor de nagelnieuwe Europese draagraket. De systemen van Sabca zetten de andere onderdelen van een raket in beweging en maken dat het gevaarte zijn geplande traject volgt. ‘Onze onderdelen zijn de enige aan een raket die bewegen. Dat is dus zeer kritisch’, stelt Jongen.

Bouwbedrijfje

De Ariane 6 is de grote hoop van de Europese ruimtevaart. In Les Mureaux, vlak bij Parijs, knutselen ingenieurs aan de opvolger van de Ariane 5, die al bijna 25 jaar meedraait. Overal staan meterhoge cilindervormige onderdelen, waarvan de wanden even dun zijn als een blik cola. ‘Ik ben zaakvoerder van een bouwbedrijfje’, vertelt federaal vicepremier David Clarinval (MR), bevoegd voor Wetenschapsbeleid, aan de CEO van Ariane. ‘Maar wat u hier klein noemt, is voor ons te groot.'

De productie van de Ariane 6 loopt helemaal anders dan bij zijn voorganger. Terwijl de Ariane 5 verticaal werd gebouwd in een hoog gebouw, ontstaat de nieuwe raket horizontaal via een kettingsysteem, naar het voorbeeld van de auto-industrie. Op die manier spaart de constructeur kosten uit. Samen met allerlei robots en hoogtechnologische snufjes maakt dat de productie van de Ariane 6 de helft goedkoper.

Drie Belgen

30 miljoen De deal voor de Ariane 6 bezorgt Sabca op termijn een extra jaaromzet van 30 miljoen euro

Sabca is het allereerste bedrijf dat na de ontwikkelingsfase een echt productiecontract voor de Ariane 6 binnenhaalt. De deal bezorgt het bedrijf op termijn een extra jaaromzet van 30 miljoen euro. Ook andere Belgische firma’s staan op de eerste rij. Het Luikse Safran Aero Booster levert vloeistofregelkleppen voor de voortstuwing van de motoren. De Belgische fabrieken van Thales Alenia Space leveren elektronische apparatuur.

De sterke Belgische aanwezigheid is geen toeval. Ruimtevaart leeft van het geld dat nationale regeringen toesteken. Toen de Belgische regering enkele jaren geleden de geldkraan voor Ariane dichtdraaide, speelde Sabca het contract voor de levering van metalen constructie-elementen kwijt.

Vorig jaar verhoogde de regering haar bijdrage voor het Europese Ruimteagentschap ESA in de periode 2020-2025 opnieuw tot 1,45 miljard euro. Vicepremier Clarinval beklemtoont dat die investeringen zich ruimschoots terugbetalen. Elke euro die België in het programma Ariane 5 stak, bezorgde de lokale industrie een rendement van 1,60 euro. ‘We zijn een klein land zonder eigen markt’, zegt Sabca-CEO Jongen. ‘Voor grote ruimtevaartprojecten hebben we steun nodig van de regering.’

Uitstel tot lente

Geopolitieke overwegingen en de wedloop tegen ‘de Amerikanen’, ‘de Chinezen’ en ‘de Russen’ domineren de ruimtevaart nog steeds. Niet toevallig staat in de inkomhal van Ariane een ‘USB Malware Cleaner’ en moeten bezoekers hun smartphones in een verzegelde box achterlaten.

Vooral Amerikaanse firma’s slagen er dankzij gulle steun van de overheid in hippe ruimtevaartprojecten in de markt te zetten. Space X, het ruimtebedrijf van Tesla-CEO Elon Musk, slaagt er met de Falcon 9 in raketten deels te hergebruiken. Amazon-eigenaar Jeff Bezos wil met Blue Origin ruimtetoerisme starten.

Het Europese Ariane moest daarentegen opbiechten dat de vuurdoop van zijn nieuwste raket deze lente uitgesteld is door de coronacrisis. Als alles goed gaat, moet de allereerste Ariane 6 eind volgend jaar in Kourou (Frans-Guyana) de lucht inschieten. Met dank aan de Belgische steun.