Belgen sturen 'melkdoos' naar Mars

Leven op Mars?

Binnen het Belgische luik gaan wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht aan de slag met de data om na te gaan of er ooit water en/of leven is geweest op Mars en of leven er ooit mogelijk is. En zegt dat alles iets over hoe planeet aarde zal evolueren?

Rauw of gekookt ei

De cruciale onderzoeksvraag is of Mars een vaste of vloeibare kern heeft. Puimège legt uit: 'Een gekookt ei, met vaste kern dus, zal op tafel mooi ronddraaien als je er een draai aan geeft. Een rauw ei zal eerder een waggelende beweging maken. Datzelfde principe gaan we onderzoeken voor Mars. We sturen radiosignalen van de aarde naar Mars en terug. Door die te vergelijken kunnen we de draaiende beweging van Mars in kaart brengen en afleiden hoe de kern eruit ziet.'