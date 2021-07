Belgisch-Britse tiener start solovlucht rond wereld

De tiener vertrekt op 11 augustus vanuit Brussel voor een tocht van twee of drie maanden en een afstand van 51.000 kilometer. Ze zal daarbij 52 landen aandoen en de evenaar tweemaal oversteken. Als ze slaagt in haar poging, wordt ze de jongste vrouw ooit die solo rond de wereld vloog. Het record staat op naam van Shaesta Waiz, die 30 was toen ze zich waagde aan de vliegmarathon.

Het doel van haar reis is onder meer andere vrouwen warm te maken voor een STEM-opleiding. STEM staat in het Engels voor wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Zelf blinkt ze uit in STEM-vakken. Ze wil ook andere vrouwen aanzetten om in haar voetsporen te treden, voor records te gaan en de concurrentie aan te gaan met mannen.