Belgische Ryanair-piloten keuren cao goed

Ryanair stemde er vorig jaar na een periode van sociale onrust mee in om voortaan het Belgische arbeidsrecht te respecteren in plaats van het Ierse . Daarop volgden discrete onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Dat heeft geleid tot een nieuwe cao. 'Dit akkoord biedt de Ryanair-piloten stabiliteit voor de komende vier jaar, en het harmoniseert de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle in België gestationeerde piloten', aldus de pilotenvereniging. De nieuwe cao zal volgende week worden ondertekend.

Voor BeCA is de strijd daarmee nog niet gestreden. 'Het is nu aan Ryanair om een geschikte lokale managementstructuur op poten te zetten om de snelle invoering van de engagementen te garanderen', zegt de organisatie. 'Bovendien engageert Ryanair zich in deze cao om in de komende maanden te onderhandelen over een reeks akkoorden rond de werkregeling en een dagelijkse personeelsvertegenwoordiging.' Een echte verandering in de bedrijfscultuur is noodzakelijk, luidt het.