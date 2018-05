Belgische dronesector kan 1.000 extra jobs opleveren

Drones kunnen in verschillende sectoren een meerwaarde opleveren. Denk aan de snelle inspectie van infrastructuur, zoals windmolens, of aan transport en logistiek. 'De drone-industrie is klaar voor een take off', zegt Floris Ampe van PwC. Vooral de ontwikkeling van software voor de drones brengt nieuwe mogelijkheden. Het aantal toepassingen zal bovendien alleen maar toenemen.