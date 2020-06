Belgische hulp voor Lufthansa kan Duits reddingspakket verkleinen

Lufthansa sloot vorige week een akkoord met de regering-Merkel over een reddingspakket van 9 miljard euro. Maar als de Duitse luchtvaartgroep in Belgiƫ, Oostenrijk en Zwitserland de verhoopte 2 miljard euro door de overheid gewaarborgde leningen krijgen, zou dat bedrag in mindering worden gebracht van de Duitse steun. Dat heeft Lufthansa-CEO Carsten Spohr woensdag gezegd bij de toelichting van de kwartaalresultaten.