Belgische kunstmaan opnieuw op weg naar aarde

De nanosatelliet Qarman is vanuit het Internationaal Ruimtestation ISS gelanceerd. Hij analyseert tijdens zijn tocht door de dampkring hoe ruimtepuin uiteenvalt.

Qarman is ontwikkeld en gebouwd door het Von Karman Institute (VKI) in Sint-Genesius-Rode. Het Europese Ruimtevaartbureau ESA financierde de Belgische nanosatelliet. Hij is de eerste 'cubesat' ter wereld die is ontworpen om een terugkeer in de atmosfeer te overleven.

Tijdens die retour in onze dampkring vinden er metingen van de omgevingsdruk en de temperatuur rond en in de satelliet plaats. Ook wordt onderzocht aan welke mechanische stress de kunstmaan, die de grootte heeft van een schoendoos, wordt blootgesteld.

Snelle communicatie

Het experiment is geslaagd als de nanosatelliet de doortocht door de dampkring overleeft en de meetdata tijdig doorseint. Tijdens die doortocht, waarbij de kunstmaan temperaturen tot 10.000 graden moet weerstaan, kunnen geen data worden doorgeseind vanwege de elektronenwolk in het plasma dat de satelliet omringt.

Pas als het toestel zich zowat 45 kilometer boven de aarde bevindt, wordt communicatie weer mogelijk. 'Vanaf dat moment hebben we maximaal 4 à 5 minuten om de data door te sturen', zei projectleider Vincent Van der Haegen eerder in een interview met De Tijd. 'Als Qarman op een hoge berg neerstort, hebben we nog minder tijd. Maar dat kunnen we niet voorspellen.' Als de doortocht succesvol is, valt wat ervan overblijft in zee.

Zeven maanden

Met Qarman willen we analyseren hoe (ruimte)puin uiteenvalt als het de atmosfeer weer binnenkomt. Amandine Denis Projectmanager Von Karman Institute

De onbemande Amerikaanse cargo Dragon bracht Qarman in december naar het ISS. Van daaruit is hij woensdag om 12.20 uur Belgische tijd succesvol in een baan rond onze planeet gebracht. Het zal zeven maanden duren voor de kunstmaan weer de atmosfeer induikt.