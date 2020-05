Belgische luchtvaart kreeg al reddingsboei van 75 miljoen

De financiële arm van de federale regering verleende sinds de uitbraak van de coronacrisis al voor 75 miljoen euro steun aan de bedrijven in haar portefeuille. Het overgrote deel daarvan vloeide naar bedrijven uit de luchtvaartsector.

De FPIM is de financiële arm van de federale regering. In opdracht van de overheid beheert ze participaties als Dexia, Belfius en BNP Paribas, maar ook Bpost, Brussels Airport en belangen in een reeks durfkapitaalfondsen. Daarbij staan infrastructuur, luchtvaart en innovatie centraal.

Na de uitbraak van de coronacrisis vroeg de federale regering aan de FPIM initiatieven uit te werken om bedrijven in belangrijke sectoren te versterken en om het Belgisch economisch weefsel zo goed mogelijk intact te houden.

55 miljoen euro Nettowinst De FPIM boekte in 2019 een nettowinst van 55 miljoen euro.

De FPIM begon met de ondernemingen in haar eigen portefeuille. Sinds de uitbraak van de pandemie heeft ze via verschillende instrumenten al 75 miljoen euro in die bedrijven geïnvesteerd, zegt CEO Koen Van Loo. Het gaat vooral om bedrijven uit de luchtvaart (Sonaca, Asco, Air Belgium, Sabena Aerospace), maar ook om het logistieke dataplatform Nxtport van de Antwerpse haven. De FPIM is ook betrokken bij het dossier Brussels Airlines.

Nieuwe investeringen zijn bevroren. 'Al kunnen we tot 50 miljoen mobiliseren voor nieuwe dossiers die coronagerelateerd zijn.' Voor 2020 verwacht Van Loo een 'significante' impact van de coronacrisis op de resultaten, zowel door dalende dividenden uit de participaties als door potentiële afwaarderingen.

Vinger op de knip

De staatsholding werd daar het afgelopen jaar al mee geconfronteerd. Ze ontving 53 miljoen euro minder dividenden - onder meer Bpost en Brussels Airport hielden de vinger op de knip - en slikte voor 30 miljoen boekhoudkundige waardeverminderingen.

De nieuwe investeringen zijn bevroren. Al kunnen we tot 50 miljoen mobiliseren voor nieuwe dossiers die coronagerelateerd zijn. Koen Van Loo CEO FPIM

Die zijn voor ruim de helft te wijten aan het Belgisch-Chinese 'spiegelfonds' (5,9 miljoen euro) en het Noorse bedrijf Kebony (10 miljoen). Het fonds incasseerde klappen door zijn blootstelling aan de geteisterde hifi-designer Bang & Olufsen. Het product dat Kebony ontwierp om - onder meer in een fabriek in België - dennenhout vergelijkbare eigenschappen te doen krijgen als tropisch hout sloeg dan weer niet aan.

Maar de forse winstdaling over 2019 - 55 miljoen nettowinst tegenover 150 miljoen het jaar ervoor - is ook het gevolg van de eenmalige meevaller van 48 miljoen euro in 2018. Die was te danken aan de opslorping van Credibe door de FPIM. Credibe beheert de erfenis van het vroegere Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK).