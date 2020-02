Belgische staat koopt luchtvaartspecialist Sabca

Sabena Aerospace en de federale investeringsmaatschappij FPIM kopen Sabca voor 75 miljoen euro. Beleggers hebben uitzicht op een premie van ruim 50 procent.

Sabca bouwt vliegtuigonderdelen in metaal, composietmaterialen of een combinatie van de twee. Grote klanten zijn Airbus, Boeing en Gulfstream. Daarnaast bouwt het besturingssystemen voor vliegtuigen en raketten zoals de Arianes. Sabca is een kleine aandeelhouder van het ruimtevaartbedrijf Arianespace.

In april vorig jaar zette hoofdaandeelhouder (96,85%) Dassault zijn belang te koop. Dat was opmerkelijk omdat de Franse groep meer dan vijftig jaar aandeelhouder was van het Brusselse bedrijf. Kort daarvoor hadden de Fransen, die toen 53,3 procent hadden in Sabca , het belang van 43,6 procent van het Nederlandse Fokker in het bedrijf ovegenomen. Daardoor kregen ze in één klap bijna alle aandelen in handen.

54,1% Premie De premie op de gemiddele beurskoers van Sabca over de laatste dertig dagen bedraagt 54,1 procent.

De Belgische staat - via haar financiële arm FPIM - en het Belgische Sabena Aeropsace kopen het bedrijf nu samen over. De twee partners betalen 32,08 euro per aandeel of in totaal bijna 75 miljoen euro. Ze zullen vervolgens, tegen dezelfde prijs, een verplicht openbaar bod lanceren op de resterende aandelen en het luchtvaartbedrijf van de beurs halen. De premie op de gemiddele beurskoers van Sabca over de laatste dertig dagen bedraagt 54,1 procent. De FPIM en Sabena Aerospace hebben de afgelopen 12 maanden geen Sabca-aandelen verworven.

De transactie moet nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten en zal naar verwachting tegen het einde van Sabca's tweede kwartaal afgesloten worden.

Verankering

Koen Van Loo, de CEO van FPIM, ziet in de deal een manier om Sabca in België te verankeren, 'waardoor we het lokale ecosysteem en de lokale werkgelegenheid behouden en verder versterken. 'We hebben een lange traditie van investeringen in Belgische luchtvaartbedrijven', stelt hij. 'De overname van Sabca en de bundeling van de krachten met Sabena Aeropsace zal een sterke Belgische industriële luchtvaartspeler creëren.'

Sabca heeft meer dan 1.000 personeelsleden in ons land, verspreid over vestigingen in Haren, Gosselies, Lummen. Het heeft ook een vestiging in het Marokkaanse Casablanca. Het bedrijf boekte in 2018 een nettowinst van 5,22 miljoen, meer dan een verdubbeling in vergelijking met de 2,5 miljoen euro het jaar voordien. Nochtans lag de omzet een pak lager: 186 miljoen euro tegen 216 miljoen in 2017. Maar ook de kosten daalden.

Sector

De federale overheid heeft via de FPIM in de luchtvaartsector al participaties in de Waalse producent van luchtvaartonderdelen Sonaca (7,39%), Safran Aero Boosters (materiaal voor lucht- en ruimtevaartsystemen, 1,78 %), Brussels Airport (25% plus één aandeel) en de luchtvaartmaatschappij Air Belgium (12,5%). Ze is ook al aandeelhouder (7,85%) van Sabena Aerospace.