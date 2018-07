Belgocontrol-panne opgelost, nog uren overlast op Zaventem

Het hele Belgische luchtruim is ontruimd wegens een technisch probleem bij Belgocontrol, meldt de luchtverkeersleider. Er zullen zeker tot 19 uur geen vluchten aankomen of vertrekken, zegt Eurocontrol.

Belgocontrol liet rond 17.30 uur weten dat de problemen verholpen zijn en dat het luchtverkeer van en naar Belgische luchthavens geleidelijk aan hersteld zal worden, maar Eurocontrol liet min of meer tegelijkertijd weten dat het Belgisch luchtruim tot 19 uur gesloten blijft voor alle vluchten onder 7.500 meter. 'We denken dat het nog twee tot drie uur kan duren voordat alles weer normaal verloopt', zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol.

'Er was een probleem met de data van de vluchtgegevens. Daarom hebben we de opdracht gegeven voor een 'clear the sky'', zegt Dehaene. Die maatregel, die kort na 16 uur werd afgekondigd, houdt in dat er geen enkel vliegtuig meer van en naar België mag vliegen. Belgocontrol benadrukt dat er geen gevaar is voor de veiligheid van het luchtverkeer.