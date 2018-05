Belgocontrol werkt historische verliezen weg

Het was het vierde winstjaar op rij en daarmee zijn de verliezen die in de jaren daarvoor waren opgebouwd, volledig weggewerkt. Dat bleek vrijdag bij de voorstelling van het jaarverslag 2017 van Belgocontrol.

De luchtverkeersleider stapelde in de periode 2009-2013 de verliezen op, omdat hij niet volledig vergoed werd voor de diensten die hij leverde op de (regionale) luchthavens.

In 2014 volgde een nieuwe financieringsmethode, waardoor Belgocontrol uit de rode cijfers kon kruipen en de gecumuleerde verliezen - zowat 60 miljoen euro - kon beginnen wegwerken. Sinds 2016 werden de laatste 8,8 miljoen euro verliezen weggewerkt. Dankzij de winst van vorig jaar is de verliezenberg nu helemaal verdwenen.

Lagere nettowinst

De nettowinst lag wel iets lager dan in 2016, onder meer door investeringskosten en hogere personeelskosten. Na een jarenlange personeelsafbouw komen er sinds 2015 opnieuw mensen bij. Eind 2017 stond de teller op 845 werknemers , en dit jaar verwacht CEO Johan Decuyper naar 900 te gaan.

Personeelstekort

Volgens de vakbond is er jarenlang niet geïnvesteerd, werden investeringen vooruitgeschoven en is er een algemeen personeelstekort. Zo zouden er maar 32 in plaats van 82 nieuwe luchtverkeersleiders zijn aangenomen.